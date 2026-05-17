Moda dünyasının tanınan isimlerinden Didem Soydan, yıllar önce aldığı bir sağlık tanısını ilk kez açıkladı. Soydan, çocukluk döneminde “maskelenmiş otizm” olarak değerlendirilen bir spektrum tanısı konulduğunu ve bu sürecin hayatında önemli etkileri olduğunu söyledi.
AİLESİ ÇOCUKKEN FARK ETTİ
Didem Soydan açıklamasında çocukluk yıllarında farklı davranış ve duygu durumları nedeniyle ailesinin kendisini uzmanlara götürdüğünü belirtti. Ünlü model, yapılan değerlendirmeler sonrası kendisine otizm spektrumunda bir tanı konulduğunu şu sözlerle anlattı:
''Otizm spektrumunda bir birey olarak hayatıma devam ettim. Yüksek duygu durumum ve hiperaktifliğim nedeniyle bazı gözlemler yapıldı. Ailem beni İstanbul Üniversitesi’nde, psikiyatri alanında görev yapan bir uzman tarafından değerlendirilen bir sürece götürdü. Orada yapılan incelemeler sonucunda bana otizm spektrumunda bir tanı konuldu.''
HEM KENDİSİ HEM AİLESİ İÇİN ZORLU SÜREÇ
Soydan, 1980’li yıllarda bu tür tanıların toplumda çok daha farklı karşılandığını vurgulayarak, o dönemde yaşanan sürecin hem kendisi hem de ailesi için zorlu geçtiğini ifade etti.
Açıklamasının devamında, çocukluk ve eğitim hayatı boyunca bu durumun etkilerini zaman zaman hissettiğini belirten Soydan, şu ifadeleri kullandı:
“1987 yılında bu tanımlar aileler ve eğitimciler için oldukça zor ve bilinmeyen kavramlardı. Ben de öğrenim hayatımda bunun zorluklarını yaşadım ama bir şekilde yolunu bulduk.”
''NE MESLEĞİMDE NE HAYATIMA GİREN İNSANLARA BUNDAN BAHSETMEDİM''
Ünlü model ayrıca uzun yıllar boyunca bu konuyu mesleki hayatında ya da özel yaşamında paylaşmadığını belirterek, son yıllarda otizm spektrumuna dair farkındalığın artmasıyla birlikte bu konuları daha açık konuşabildiğini söyledi: '' 5-6 senedir bütün bu tanımlar konuşulur hale geldi. Ne mesleğimde ne hayatıma giren insanlara bundan bahsedemedim. 1987 yılında maskelenmiş otizm olarak da benim tanım var''
