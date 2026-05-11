Güldür Güldür Show programındaki Bilal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Onur Buldu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buldu, Alper Kul’un YouTube’da yayınlanan “Naptın O İşleri” programına konuk olarak katıldığı yayında, yıllar önce yaşadığı dolandırıcılık olayını ilk kez detaylarıyla anlattı.

Ev sahibi olma hayali kurduğu dönemde yakın çevresinden biri tarafından mağdur edildiğini söyleyen Buldu, bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı bir müteahhitten ev almak için anlaşma yaptığını belirtti. Ödemeleri doğrudan müteahhide yapmak yerine yakın arkadaşına gönderdiğini ifade eden oyuncu, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Ödemeleri yakın arkadaşıma gönderdim. Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş.”

“MÜTEAHHİT ARADI”

Tapu işlemlerinin yaklaşmasının ardından müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, aldığı telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Ünlü oyuncu, o anları şu sözlerle aktardı:

“Bana ‘Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?’ dedi. Ben de ‘Abi hepsini ödedim’ dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.”

Yaşadığı olayın kendisini psikolojik olarak da derinden etkilediğini dile getiren Buldu, o sırada oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de yanında bulunduğunu söyledi. Ünlü isim, yaşadığı çöküşü şu ifadelerle anlattı:

“Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti.”

PARASINI GERİ ALMIŞ

Yaşanan olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yeni bir açıklama yapan Onur Buldu, dolandırıcılık olayının yaklaşık 10 yıl önce yaşandığını belirtirken, uzun uğraşlar sonucunda parasını geri almayı başardığını duyurdu.