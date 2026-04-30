ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutarken, enflasyon vurgusuyla piyasalara sert mesajlar verdi. Karar metninde artan enflasyon endişelerine dikkat çekilmesi, dolar endeksinin 99 seviyelerinde tutunmasını sağladı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve Fed’in sıkı duruşu, doların diğer para birimleri karşısında değerlenmesine neden oldu.

FED İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI ARTTI: FAİZ ARTIŞI MI GELECEK?

Toplantı sonrası paylaşılan veriler, Fed yönetimi içindeki görüş ayrılıklarını da gösterdi. Dört politika yapıcı karara muhalefet ederek, bankanın gevşeme sinyali vermeyi bırakması gerektiğini savundu. İran ile yaşanan çatışmaların yarattığı belirsizlik, politika görünümündeki bölünmeyi derinleştirdi. Piyasalar, bu yıl için beklenen faiz indirimlerini tamamen rafa kaldırırken, 2027 yılına yönelik olası faiz artırımı ihtimallerini tartışmaya başladı.

JEOPOLİTİK GERİLİM DOLARI DESTEKLİYOR

Küresel piyasalarda gözler bir yandan da Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'ndan gelecek kararlara çevrildi. Ancak doların yükselişindeki tek etken merkez bankaları değil. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik deniz ablukasının nükleer anlaşma sağlanana kadar süreceğini açıklaması Orta Doğu’daki tansiyonu zirveye taşıdı. Tahran yönetiminin Washington’u "ekonomik baskı ile boyun eğdirme" çabasıyla suçlaması, jeopolitik risklerin dolar talebini diri tutmasına neden oluyor.

TL DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Yeni güne 45,0972 TL seviyesinden başlayan dolar, gün içerisinde dar banttaki hareketini sürdürdü. En düşük 45,0972 TL seviyesini gören kur, günün en yüksek değerini 45,1927 TL ile kaydetti. Dolar şu dakikalarda 45,1835 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.