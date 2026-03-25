Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesi doları desteklese de Barclays analistleri, artan belirsizlikler nedeniyle ABD para biriminde kısa vadeli bir zayıflama bekliyor.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel piyasalarda enerji maliyetlerini yukarı çekerek ABD dolarına olan talebi canlı tutmaya devam ediyor. Ancak dev banka Barclays'in uzmanlarına göre, dolar üzerindeki "risk primi" henüz dağılmış değil. Analistler, piyasaların ABD politikalarındaki belirsizliğe karşı daha fazla güvence talep ettiğine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte kurda bir gevşeme yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor.

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ RİSK PRİMİNİ CANLI TUTUYOR

Yapılan analize göre, yatırımcılar ABD’nin ekonomi ve dış politikasındaki belirsizlikler nedeniyle dolar varlıkları için daha yüksek bir prim talep etmeyi sürdürüyor. ABD’nin enerji bağımsızlığı sayesinde doların çatışma sürecinden avantajlı çıktığı kabul edilse de bu durumun yapısal riskleri gölgelemediği vurgulanıyor.

"NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE GERİ ÇEKİLME BAŞLAYABİLİR"

Barclays analistleri, mevcut tabloyu şu sözlerle özetliyor:

"Doların güçlü performans sergilediği dönemlerde bile bu risk primi ortadan kalkmadıysa, durumun normale dönmesiyle birlikte bu baskının kalıcı olması muhtemeldir."