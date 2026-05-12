Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,3580'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,3990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,4110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 61,5860'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD ve İran arasındaki gerilimin seyri varlık fiyatlamalarında temel belirleyici olmaya devam ediyor. Çatışmanın enerji maliyetleri üzerinden fiyat artışlarına etkisine ilişkin sinyal vermesi beklenen ABD enflasyon verileri ise yatırımcıların odağına yerleşti.

Petrol fiyatlarında süren yüksek seyir, enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişelerini canlı tutarken söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına yönelik beklentiler üzerinde de etkili olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi.

Trump ayrıca İran'daki savaşın yol açtığı petrol fiyatlarındaki yükseliş karşısında federal benzin vergisini bir süreliğine kaldırma niyetinde olduğunu açıkladı. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında yer alırken veri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor. Trump'ın bu haftaki Çin ziyareti de piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Trump’ın perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi ile Almanya'da ZEW endeksinin takip edileceğini belirtti.

