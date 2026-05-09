Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, ABD ile İran arasında yaşanan savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını belirterek, çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediklerini ve bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Irak’taki istikrarın korunmasının tüm bölge açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce kurulmasının, Irak’ın birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne verdiği önemin altını çizdi.

Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de IKBY ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğunu belirten Erdoğan, ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ileri taşınacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca “Kalkınma Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesinin yalnızca Irak için değil, Körfez bölgesi için de önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KARARLIYIZ'

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını belirterek, hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrarın sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.