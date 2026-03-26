İzmir'de Buca-Bornova hattında seyahat ederken doğum sancıları başlayan kadın bebeğini dolmuşta dünyaya getirdi. Bebeğin kordonu dolmuştu kesildi. Dolmuş şoförü, anneyi acil olarak en yakın hastanenin acil servisine getirdi. Hastane yetkilileri bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

BEBEK KORUMA ALTINA ALDI

19 Mart’ta İzmir Bornova Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi’nde dolmuşta doğum yapan kadın, hastaneden firar etti. Bebeğin babasının cezaevinde olması nedeniyle İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi ve sağlık durumu iyi olan yenidoğan bebeği koruma altına aldı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, annenin madde kullanım öyküsü olduğunu belirterek, uzman ekiplerin ailenin durumunu incelediğini açıkladı.