ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'la yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, müzakerelerin sürdüğünü ve tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.

'ZAFERİ BİZ KAZANDIK'

İran'da "büyük bir başarı elde ettiklerini" savunan Trump, "Artık lider yok; kimse kiminle konuşacağını bilmiyor. Ancak biz doğru kişilerle konuşuyoruz ve onlar da bir anlaşma yapma konusunda hevesliler" ifadelerini kullandı.

Trump, Marco Rubio ve JD Vance dahil olmak üzere yetkililerin İranlı muhataplarla temas kurduğunu söyledi.

'REJİMİ DEĞİŞTİRDİK'

Trump aynı zamanda, İran’da 'rejimi değiştirdiklerini' öne sürerek "Gerçekten rejim değiştirdik; bu bir rejim değişikliği, çünkü liderlerimiz başladığımız liderlerden çok daha farklı" ifadesini kullandı.

'İRAN NÜKLEER KONUSUNDA UZLAŞTI'

ABD Başkanı, saldırılara gerekçe gösterdiği nükleer programla ilgili çarpıcı bir iddia da ortaya attı.

Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair anlaşmayı kabul etti" dedi.

'İRAN BİZE HEDİYE VERDİ'

Trump ayrıca, İran tarafının kendilerine bir hediye verdiklerini de belirterek, "İran bize bir hediye verdi ve hediye bugün ulaştı. Çok para eden büyük bir hediyeydi. Bana doğru insanlarla müzakere ettiğimizi gösterdi. Petrol ve doğal gazla ilgili bir hediyeydi" diye konuştu.

İran'ın ABD gemisini vurduğu iddialarına ilişkin Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.