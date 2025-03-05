Bilim insanları, dövme mürekkebinin lenf ve cilt kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre dövmesi olan bireylerin kansere yakalanma olasılığı, dövme yaptırmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek.

İKİZLER ÜZERİNDE KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILDI

Güney Danimarka Üniversitesi ve Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, dövme mürekkebinin vücut üzerindeki etkilerini incelemek için 5 bin 900 ikiz kardeşin sağlık verilerini analiz etti. Genetik faktörlerin etkisini en aza indirmek için ikizler üzerinde yapılan araştırmada dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin dövmesiz bireylere oranla 1.62 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

DÖVMENİN BOYUTU RİSKİ ARTIRIYOR

Araştırma, dövmenin boyutuyla kanser riski arasındaki bağlantıyı da ortaya koydu. Buna göre avuç içinden büyük dövmelere sahip kişilerde cilt kanseri riski 2.37 kat, lenf kanseri riski ise 2.73 kat daha yüksek çıktı. Mürekkep renginin doğrudan bir etkisi olup olmadığına dair ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZORA SOKUYOR

Bilim insanları, dövme mürekkebindeki mikro parçacıkların kan dolaşımına karışarak lenf düğümlerinde birikebileceğini ve bağışıklık sistemini zorlayarak uzun vadede kanser riskini artırabileceğini belirtti.

Ancak dövme mürekkebinin tek başına bir risk faktörü olup olmadığını anlamak için daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Araştırmacılar, sağlık otoritelerine konuyla ilgili daha sıkı düzenlemeler getirme çağrısında bulunurken, çalışmanın sonuçları BMC Public Health dergisinde yayımlandı.