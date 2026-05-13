Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı, MV Hondius kruvaziyer gemisinde virüse yakalanan Fransız bir kadının durumunun ağırlaşması üzerine, dünya ülkelerine yeni hantavirüs vakalarına hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Parisli sağlık yetkilileri, gemide virüs kapan Fransız yolcunun hastalığın en şiddetli formuna yakalandığını ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlandığını bildirdi.

TEDROS'TAN TEŞEKKÜR VE KARANTİNA AÇIKLAMASI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, mahsur kalan gemiyi kabul ederek "şefkat ve dayanışma" gösteren İspanya'ya teşekkür etti. Yetkilileri, DSÖ'nün 42 günlük karantina ve yüksek riskli temaslıların sürekli izlenmesini içeren tavsiyelerine uymaya çağırdı.

Salı günü Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedros, şu ifadeleri kullandı: "Şu an için daha büyük bir salgının başladığına dair bir işaret yok ancak durum her an değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz muhtemel."

SALGININ MERKEZİNDEKİ GEMİ: MV HONDİUS

Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na seyreden MV Hondius, biri Alman diğeri Hollandalı bir çift olmak üzere üç yolcunun virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle salgının merkezi haline geldi. Normalde vahşi kemirgenler yoluyla yayılan hantavirüs, nadir durumlarda yakın temas yoluyla insandan insana bulaşabiliyor.

DSÖ, şu ana kadar virüsün "Andes" varyantına sahip dokuz vakayı doğruladı. Bu vakalar arasında gemiden tahliye edildikten sonra testleri pozitif çıkan bir Fransız ve bir ABD vatandaşı da bulunuyor.

FRANSIZ HASTA YOĞUN BAKIMDA

Parisli yetkililer, 65 yaşındaki Fransız hastanın "en şiddetli kardiyopulmoner (kalp-akciğer) tablo" ile yoğun bakıma alındığını duyurdu. Dr. Xavier Lescure, hastanın kronik rahatsızlıkları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hasta, bu aşamayı atlatabilmesi umuduyla yapay akciğer ve kan bypass cihazına bağlandı."

Öte yandan İspanya Sağlık Bakanlığı, Madrid'deki bir askeri hastanede karantinaya alınan 14 İspanyol'dan birinin testinin pozitif çıktığını doğruladı. Hastanın şu an için stabil olduğu bildirildi.

VAKA SAYISI ARTABİLİR

Tedros, ilk vakanın 6 Nisan'da görüldüğüne dikkat çekerek, yolcular arasındaki yoğun etkileşim ve 6 ila 8 haftalık uzun kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların beklendiğini vurguladı. Tedros, tahliye sonrası ülkelerin kendi vatandaşlarından sorumlu olduğunu belirterek, "Hastalarla ilgilenmelerini ve diğer vatandaşlarını korumalarını bekliyoruz," dedi.

İNGİLTERE VE HOLLANDA'DA TEBİRLER ARTIYOR

Birleşik Krallık: Güney Atlantik'teki uzak adalardan (Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha) gelen ve gemidekilerle temas kuran 10 kişi, ihtiyati tedbir olarak izolasyonlarını tamamlamak üzere İngiltere'ye getiriliyor.

Hollanda: Tahliye edilen ilk gruptaki 26 kişinin testleri negatif çıktı. Ancak Nijmegen'deki Radboudumc Hastanesi'nde, hantavirüslü bir hastanın numunelerini protokol dışı işleyen 12 personel, 6 haftalık karantinaya alındı.

Gemi Durumu: Yeşil Burun Adaları'nın yanaşma izni vermediği MV Hondius, Tenerife'deki tahliye operasyonunun ardından 25 mürettebat, bir doktor ve bir hemşire ile Rotterdam limanına doğru yola çıktı.

DAYANIŞMA VURGUSU

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, salgınla mücadelede korku yerine dayanışmanın önemine değinerek, tahliye operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sivil muhafız (Guardia Civil) memuru için taziyelerini yineledi.

Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist ise virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığına dair henüz kesin bir dizi analizine sahip olmadıklarını ancak şimdilik durumun "güven verici" göründüğünü ifade etti.