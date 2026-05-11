Türkiye’de artan yaşam maliyetleri evlilik bütçelerini de doğrudan etkiledi. Düğün.com ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmaya göre, düğün, söz-nişan, kına ve ev kurma dahil toplam evlilik maliyeti ortalama 1 milyon 800 bin TL seviyesine yükseldi.

Araştırma sonuçlarına göre ekonomik farklılıklar düğün bütçelerine de yansıdı. Alt gelir grubunda toplam harcama yaklaşık 850 bin TL seviyesinde kalırken, orta segmentte bu rakam 2 milyon TL’ye, üst gelir grubunda ise 4,3 milyon TL’ye kadar çıktı. Düğün mekanı ve ev kurma giderleri bütçelerin en büyük bölümünü oluşturdu.

Çiftlerin yüzde 65’i düğün masraflarını takılar sayesinde karşılarken, yaklaşık yarısının aile desteği aldığı belirlendi. Katılımcıların yüzde 20’si ise düğün için banka kredisine başvurduğunu ifade etti.

Araştırmada düğün organizasyonlarının çeşitlendiği de dikkat çekti. İsteme, söz-nişan, kına gecesi, bekarlığa veda ve after parti gibi etkinliklerle birlikte çiftlerin ortalama 2 ila 3 farklı organizasyon yaptığı tespit edildi.

GENÇLER DÜĞÜNLERDEN VAZGEÇMİYOR

Araştırmaya göre 2025 yılında düğünlerde ortalama davetli sayısı 530 kişi olarak ölçüldü. Özellikle Z kuşağının daha kalabalık düğünleri tercih ettiği görüldü. En yoğun düğün döneminin ise Ağustos ve Eylül ayları olduğu belirtildi.

En çok tercih edilen düğün mekanları arasında düğün salonları ilk sırada yer alırken, kır bahçeleri, balo salonları ve oteller de öne çıktı. Düğünlerin yüzde 19’unda alkollü menü tercih edilirken, bu seçeneğin Y kuşağında daha yaygın olduğu kaydedildi.

Araştırmada çiftlerin yüzde 15’inin iki ayrı düğün yaptığı bilgisi de yer aldı. Büyükşehirlerde yaşayan çiftlerin ikinci düğünü genellikle memleketlerinde organize ettiği belirtildi.

GELİNLİK VE FOTOĞRAF GİDERLERİ YÜKSELDİ

Düğün bütçelerinde dikkat çeken kalemlerden biri de gelinlik harcamaları oldu. Ortalama gelinlik masrafı 45 bin TL’ye ulaşırken, gelinlerin yüzde 40’ının düğünde birden fazla gelinlik giydiği ortaya çıktı. Gelin adaylarının yarısı satın alma yöntemini tercih ederken, diğer yarısı kiralama seçeneğini kullanıyor.

Fotoğraf ve video çekimleri için ayrılan ortalama bütçenin ise 30 bin TL olduğu belirtildi. Çiftlerin yüzde 63’ü dış mekan çekimi yaptırırken, gelin adaylarının yüzde 95’i profesyonel kuaför hizmeti alıyor.

YENİ EVLİLERİN ÇOĞU KİRACI

Araştırma, evlilik sonrası yaşam koşullarına ilişkin de dikkat çekici veriler sundu. Türkiye’de yeni evlenen çiftlerin yüzde 66’sının kiralık evde yaşamaya başladığı, kendi evine taşınabilenlerin oranının ise yüzde 30’da kaldığı aktarıldı.

Balayı alışkanlığının ise büyük ölçüde devam ettiği görüldü. Katılımcıların yüzde 79’u balayına çıktığını belirtirken, bunların yüzde 66’sı yurt içi, yüzde 30’u ise yurt dışı destinasyonlarını tercih etti.

Araştırma, 2025 yılında evlenen toplam 1.060 çiftle telefon, e-posta ve SMS yoluyla gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 62’sini kadınlar, yüzde 38’ini erkekler oluşturdu.