Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir esnaf ile sahiplendiği kedi arasındaki dostluk dikkat çekti. İlçede züccaciye dükkânı işleten Ferhat Hayat’ın yaklaşık bir yıl önce iş yerinin önünde bulduğu yavru kediyi sahiplenmesiyle başlayan hikaye, zamanla dikkat çeken bir dostluğa dönüştü. İşletmecinin anlattığına göre kedi, her gün aynı saatlerde dükkâna geliyor ve günün büyük bölümünü sahibinin yanında geçiriyor.

DÜKKANIN AYRILMAZ PARÇASI OLDU

Ardeşen’deki iş yerinin önünde annesiz ve güçsüz halde bulunan kedinin tüm bakım ve tedavi sürecini üstlenen Ferhat Hayat, hayvanın kısa sürede hayatlarının parçası haline geldiğini söyledi. Yaklaşık bir yıldır dükkânda vakit geçiren kedinin, sabah işletmeyle birlikte güne başladığı ve akşam saatlerine kadar dükkândan ayrılmadığı belirtildi.

DÜKKANI RESMEN KEDİ AÇIYOR

Hayat, kedinin yalnızca iş yerine uğramadığını; günün büyük kısmını kasanın bulunduğu bölümde geçirdiğini ve belirli rutinler geliştirdiğini ifade etti.

KOLLARINI AÇINCA BOYNUNA ATLIYOR

İşletmeci Ferhat Hayat, kedinin alışılmadık davranışının tesadüfen başladığını belirterek, bir gün göz göze geldikleri sırada kollarını açtığını ve kedinin doğrudan boynuna atladığını anlattı. O anın ardından aynı davranışın tekrar ettiğini söyleyen Hayat, kedinin zamanla bunu günlük alışkanlığa dönüştürdüğünü ifade etti.

Boyuna sarılan kedi görüntülerini önce ailesiyle paylaşmak için güvenlik kamerasından kaydettiğini belirten Hayat, videoların daha sonra sosyal medyada hızla yayıldığını aktardı.