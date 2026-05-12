Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden oyuncu ve müzisyen Alp Balkan’dan acı haber geldi. Balkan’ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Bir gün önce 56’ncı yaşını kutlayan sanatçının ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. ECZACI BAHADIR KARAKTERİ İLE HAFIZALARA KAZINDI Alp Balkan, özellikle Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Balkan, tiyatro ve televizyon projelerinde uzun yıllar görev aldı. ÇİĞDEM TUNÇ'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM Oyuncu Çiğdem Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tunç mesajında, “Alp Balkan’ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah” ifadelerini kullandı.

