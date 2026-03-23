Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten gelen şiddetli bir plazma dalgasının etkisi altına girdi. Yetkililer, arka arkaya gözlemlenen G3 (Güçlü) seviyesindeki jeomanyetik fırtınalar nedeniyle uyarı süresini güncelledi. Fırtınanın kaynağının, birkaç gün önce Güneş'te meydana gelen büyük bir patlama olduğu belirtildi.**

Gözlem merkezlerinden alınan verilere göre, G3 (Güçlü) sınıfı jeomanyetik fırtına koşulları gezegenimizin manyetik kalkanında art arda iki büyük dalgalanma yarattı:

İlk Dalga: 20 Mart saat 23:28'de (UTC) kaydedildi.

İkinci Dalga:Kısa bir süre sonra, 21 Mart saat 01:54'te (UTC) ikinci bir şiddetli dalgalanma gözlemlendi. Yaşanan bu yoğun aktivite nedeniyle, G3 veya daha yüksek şiddetteki fırtına koşulları için verilen resmi güvenlik uyarısı 21 Mart saat 06:00'ya (UTC) kadar uzatıldı.

KRİZİN KAYNAĞI: 18 MART KORONAL KÜTLE ATILIMI (CME)

Bilim insanları, Dünya'yı sarsan bu manyetik fırtınanın kaynağını netleştirdi. Mevcut jeomanyetik aktivitenin, 18 Mart'ta Güneş yüzeyinden uzay boşluğuna fırlatılan devasa bir Koronal Kütle Atımı'nın (CME - Güneş plazması ve manyetik alan bulutu) Dünya'ya ulaşmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Güneş'ten kopan bu yüklü parçacıklar, milyonlarca kilometrelik yolculuğun ardından gezegenimizin manyetik alanıyla çarpışarak bu fırtınayı tetikledi.

G3 (GÜÇLÜ) SINIFI FIRTINA NE ANLAMA GELİYOR?

Beş basamaklı jeomanyetik fırtına ölçeğinde (G1'den G5'e) ortanın üzerinde bir şiddeti temsil eden G3 fırtınaları, Dünya üzerinde ölçülebilir etkilere sahiptir. Bu seviyedeki fırtınalar; güç şebekelerinde voltaj dalgalanmalarına, uydu navigasyon (GPS) sistemlerinde geçici hatalara ve yüksek frekanslı radyo iletişiminde aksamalara yol açabilir. Aynı zamanda kutup ışıklarının (Aurora) normalden çok daha düşük enlemlerde (örneğin ABD'nin orta eyaletleri veya Avrupa'nın orta kesimlerinde) çıplak gözle görülmesine olanak tanır.