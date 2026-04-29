Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel altın talebi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda artış gösterdi. Buna göre birinci çeyrekteki toplam altın talebi yıllık bazda yüzde 2 artarak 1.231 ton oldu.

Ancak altının olağanüstü fiyat artışıyla birlikte çeyreklik talebin değerinde yüzde 74'lük bir sıçramaya ve rekor seviye olan 193 milyar ABD dolarına ulaşmasına neden oldu.

YATIRIM TALEBİ SIÇRADI

Külçe altın ve sikke talebi yüzde 42 artış göstererek 474 tona ulaştı. Asyalı yatırımcılar, altın yatırım ürünlerini hızla tüketerek bu talebin öncülüğünü yaptı.

ETF GİRİŞLERİ GEÇEN YILIN ALTINDA

Altın destekli ETF'lerin alımı 1. çeyrekte 62 ton olarak gerçekleşti. Ancak bu oran Mart ayında ABD fonlarından yaşanan önemli çıkışlar sonrasında 2025'in 1. çeyreğindeki çok güçlü alım oranına (+230t) kıyasla daha düşük bir seviyede gerçekleşti.

Rekor seviyedeki altın fiyatlarına rağmen, mücevher talebi hacimleri baskı altında kaldı (%-23 yıllık düşüş), buna karşılık harcama seviyeleri tekrar arttı (%+31), bu da altın mücevherlere yönelik olumlu beklentinin devam ettiğini gösteriyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DEVAM ETTİ

Merkez bankaları, birinci çeyrekte net olarak 244 ton alımı gerçekleştirdi. Bu da yıllık yüzde 3'lük artışı ifade ediyor.

Teknoloji alanında kullanılan altına olan talep, büyük ölçüde yapay zeka altyapısındaki sürekli büyümenin etkisiyle yüzde 1 artarak 82 tona ulaştı.

