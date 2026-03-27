Küresel ölçekte su kaynakları tartışılırken, gözler Birleşik Arap Emirlikleri’nin su yeterliliğine çevrildi. Özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelen “BAE’nin suyu yeterli mi?” sorusu, ülkenin mevcut rezervlerine ilişkin verilerle yeniden değerlendiriliyor.

"90 GÜNLÜK SU İHTİYACINI KARŞILAYABİLİYOR"

Uzmanlara göre Birleşik Arap Emirlikleri, su arzı konusunda önemli bir altyapıya sahip. Ülkenin Liwa bölgesinde bulunan yaklaşık 26 milyar litrelik su deposu, tek başına 90 günlük ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede. Bunun yanı sıra Dubai’deki yeraltı su rezervlerinin de yaklaşık 90 gün boyunca ek tedarik sağlayabildiği belirtiliyor.

Su kaynaklarının yanı sıra gıda güvenliği konusunda da hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Mevcut verilere göre ülkede yaklaşık 6 aylık gıda stoğu güvence altına alınmış durumda.

OLASI KRİZE KARŞI FİNANSMAN NE DURUMDA?

Ekonomik göstergeler de dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin toplam varlıklarının, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 184’üne denk geldiği belirtilirken, bu durumun ülkenin olası krizlere karşı finansal dayanıklılığını artırdığı değerlendiriliyor.