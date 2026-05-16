Basra Körfezi'nin iki buçuk ay önce kapanmasıyla birlikte küresel ekonomiyi koruyan ham madde bolluğu tükenme noktasına geldi. Depolama tanklarında ve gemilerde bekleyen, daha önce değeri yeterince anlaşılamayan o arz fazlası, artık piyasaları savunmasız bırakıyor.

REKOR DÜZEYDE AZALDI

Küresel petrol stokları, İran ile yaşanan savaşın etkisiyle tarihin en hızlı düşüşlerinden birini yaşıyor. Krizin ilk aşamalarında piyasaları sübvanse eden "stok tamponu", körfezdeki sevkiyat yollarının kapalı kalmasıyla birlikte hızla eridi. Wall Street Journal'da yer alan habere göre enerji uzmanları, mevcut tüketim hızıyla bu güvenlik ağının artık koruyucu işlevini yitirdiğini belirtiyor.

SERT HESAPLAŞMA KAPIDA

Petrol sektörü yöneticileri ve analistler, enerji piyasalarındaki mevcut görece sakinliğin yerini büyük bir sarsıntıya bırakacağını öngörüyor. Stoklardaki bu dramatik düşüş, arz-talep dengesini kalıcı olarak bozma riski taşıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK EŞİK

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda, önümüzdeki haftalarda kritik yakıt türlerinde akut kıtlıklar ve fahiş fiyat artışları yaşanabilir. Analistler, "sert bir hesaplaşma" olarak nitelendirdikleri bu sürecin, küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.