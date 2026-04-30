Kuzey Denizi'nin dibinde, bugün "Dogger Bank" olarak bilinen bölgede on yıllardır balıkçı ağlarına takılan mamut dişleri, tarih öncesi geyik kemikleri ve ilkel taş aletler, kayıp bir dünyanın varlığını kanıtlıyor. Arkeolojik ve jeolojik veriler, bir zamanlar yoğun ormanlara ve nehir vadilerine sahip olan bu bölgenin, ani bir doğa felaketiyle deniz tabanına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bilim dünyası, bu radikal değişimin buzulların erimesiyle kademeli olarak değil, ani bir felaket zinciriyle gerçekleştiği görüşünde birleşiyor.

DEV SU HEYELANI KARAYI YUTTU

Araştırmalar, MÖ 6200 yılı civarında günümüz Norveç kıyılarında "Sturegga" olarak bilinen devasa bir su altı heyelanının meydana geldiğini gösteriyor. Okyanusa çöken büyük kaya kütlelerinin tetiklediği ve yüksekliği 20 metreye varan tsunamiler, Doggerland ovalarını hızla sular altında bıraktı. Tarihçiler ve jeologlar, Kuzey Avrupa'daki tektonik hareketlerin tetiklediği bu dalgaların, Britanya'yı ana karaya bağlayan kara köprüsünü kalıcı olarak haritadan sildiğini belirtiyor.

EKOSİSTEM TAMAMEN DEĞİŞTİ

Felaket öncesinde avcı-toplayıcı topluluklar için verimli bir yaşam alanı olan Doggerland, tuzlu suların istilasıyla önce bataklığa dönüştü, ardından tamamen sulara gömüldü. Hayatta kalmayı başaran insanların yüksek tepelere sığınmak zorunda kaldığı ve bu bölgelerin zamanla adalara dönüştüğü saptanıyor. Uzmanlar, bu olayın sadece litosferi değil, biyosferi de kökten değiştirerek Britanya'nın ana karadan coğrafi kopuşunu tamamladığını vurguladı.