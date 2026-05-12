Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4. yılına giren ve milyonlarca askerin ölümüne sebep olan Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Savaşın "bitme vaktininin geldiğini" söyleyen Putin "Zelenski ile Moskova'da ya da başka bir yerde görüşmeye hazırım" diye konuştu.

Putin, Avrupa ile "yeni güvenlik şartlarını" da görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Putin, yeni güvenlik şartlarını müzakere etmek için Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’i ideal bir aracı olarak gördüğünü açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Izvestia gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın anlaşmaya varma konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik görülmemesine rağmen Moskova'nın Brüksel ile diyaloga hala hazır olduğunu belirtti.

AVRUPA MESAFELİ YAKLAŞTI

Ukrayna tarafından Putin'in teklifine yanıt gelmezken Avrupa Birliği Rusya ile müzakere fikrine oldukça mesafeli yaklaştı.

Brüksel’deki toplantıda bu teklifi geri çeviren AB Dışişleri Bakanı KAja Kallas, Avrupa adına bir müzakereciyi Rusya’nın belirlemesine izin vermenin akıllıca olmayacağını vurguladı.

Rus devlet şirketleri için çalışan Schröder’in masanın her iki tarafını da temsil edeceğine dikkat çeken Kallas, “Kendi adımıza yapılacak görüşmeler için Rusya’ya bir müzakereci atama hakkı verirsek bu hiç mantıklı bir hareket olmaz” ifadelerini kullandı.

2005’te görevinden ayrıldıktan hemen sonra Rus doğal gaz projelerinde yönetici olan Schröder’in Putin ile yakınlığı Avrupa’da yoğun tepki çekiyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise her şeye rağmen Rusya ile gelecekteki güvenlik mimarisi üzerine görüşme potansiyeli olduğuna inanıyor.