İngiltere'de 62 yaşındaki emekli öğretmen Andy Milne, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nı takip edebilmek için ikinci evini satışa çıkardı.

Daha önce dokuzu erkekler, biri de 2023 Kadınlar Dünya Kupası olmak üzere 10 Dünya Kupası'nı yerinde izleyen Milne’in bu, İngiltere’yi tribünde desteklediği 11. Dünya Kupası olacak.

Milne, elinde tuttuğu replika Dünya Kupası kupasıyla İngiltere taraftarları arasında kült bir figür hâline geldi. Milne, Tayland’da yaşıyor ve Kuzey İngiltere’de kiraya verdiği evi satmaya karar verdi. Evin satış fiyatı 465.000 dolar olarak belirlendi.

“Evimi Dünya Kupası’na gitmek için satıyorum” diyen Milne, İngiliz tabloid gazetesi The Mirror’a. “27 yıldır ikinci bir evimiz vardı, bu yüzden nakde çevirmek için doğru zaman olduğunu düşündüm. Tüm turnuvayı görmek istiyorum. 3 Haziran’da ABD’ye gidiyorum ve yedi hafta boyunca orada olacağım. Bu yüzden oldukça fazla maliyeti olacak" açıklamasında bulundu.

Milne, İngiltere’nin 17 Haziran’da Hırvatistan’a karşı oynayacağı ilk maç için Dallas’ta tribünde olacağını söyledi.

İngiltere daha sonra 23 Haziran’da Massachusetts, Foxborough’da Gana ile, 27 Haziran’da ise New Jersey’de Panama ile grup aşamasını tamamlayacak.

Farklı şehirler arasında seyahat maliyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra, taraftarlar FIFA’nın Dünya Kupası bilet fiyatlandırma stratejisini de eleştirilmişti. Aralık ayında taraftar grupları, biletlerin genel satışa sunulmasıyla birlikte FIFA’yı “muazzam bir ihanet” ile suçlamıştı. Grup maçlarının en ucuz biletleri 140 dolar, final maçının biletleri ise 8.680 dolar olarak belirlenmişti. FIFA, tepkilerin ardından 60 dolarlık bazı bilet seçenekleri sunmuştu.