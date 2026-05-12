ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden (SPR) yüklenen ham petrol yüklü gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemi takip verilerine dayanan bilgilere göre bu hamle ABD'nin acil durum rezervlerinden bir Akdeniz ülkesine yapılan ilk sevkiyat.

KÜRESEL ARZ SIKINTISINA KARŞI HAMLE

ABD yönetimi, İran’daki savaşın küresel arzı sekteye uğratması ve Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarının kapalı kalması nedeniyle fırlayan petrol fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla stratejik rezervlerinden toplam 172 milyon varil petrolü piyasaya sürüyor. Bu adım Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) fiyatları dizginlemek için başlattığı toplam 400 milyon varillik rekor rezerv boşaltma operasyonunun bir parçası.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'nin ihracatı, Avrupa ve Asya'da daralan arzın fiyatları yukarı çekmesiyle birlikte rekor seviyelere ulaştı.

DEV TANKERLER EGE YOLUNDA

Kpler verilerine ve konşimento kayıtlarına göre, Yunan bayraklı aframax tipi "North Star" adlı gemi, nisan ayında Teksas’taki Bryan Mound stratejik rezerv tesisinden yaklaşık 680 bin varil tatlı ham petrol yükledi. Geminin mayıs ayı ortasında İzmir'in Aliağa ilçesindeki petrol rafinerisi'ne varması bekleniyor.

Aynı zamanda, Hong Kong bayraklı "DHT Antelope" isimli tanker de Nisan ayı sonunda Galveston açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle Bryan Mound tesisinden yaklaşık 1,1 milyon varil asitli ham petrol yükledi. Ticari kaynaklar ve veri sağlayıcıları, bu geminin de mayıs sonunda Türkiye’de tahliye yapmasının planlandığını belirtti.

AVRUPA ROTASI GENİŞLİYOR

ABD'nin stratejik rezervlerinden çıkan petrolün tek adresi Türkiye değil. Gemi takip verileri SPR kaynaklı kargoların halihazırda İtalya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de gönderildiğini doğruluyor. Türkiye’ye yapılan bu sevkiyatlar, bölgesel enerji arz güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.