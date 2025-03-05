Uzmanlar, A23a’nın yaban hayatına zarar verebileceği konusunda endişeliydi. Eğer buzdağı adaya çok yaklaşsaydı, penguenler ve foklar yavrularına yiyecek taşımakta zorlanabilirdi. Ancak şu anki konumunda besin zincirine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

BUZDAĞI KALICI OLARAK SIKIŞTI MI?

Britanya Antarktik Araştırma Kurumu (British Antarctic Survey,BAS) araştırmacılarından Andrew Meijers, buzdağının kalıcı olarak sıkışıp sıkışmadığının belirsiz olduğunu söyledi. Meijers, “Eğer bu noktada kalırsa, bölgedeki vahşi yaşam için büyük bir tehdit oluşturmaz” dedi.

Bununla birlikte, uydu görüntüleri buzdağının parçalanmadığını ancak Ocak ayında 19 km uzunluğunda bir parçasının koptuğunu gösteriyor.

YABAN HAYATINA ETKİSİ NE OLACAK?

Bilim insanlarına göre, buzdağının erimesiyle açığa çıkan besinler, bölgedeki ekosistemi destekleyebilir. Meijers, “Buzdağının erimesi ve hareketi sırasında besinler suya karışarak penguenler ve foklar için yiyecek kaynaklarını artırabilir” dedi.

Güney Georgia ve yakındaki Güney Sandwich Adaları, 5 milyon fok ve 65 milyon kuşun yaşam alanı. Ancak bu bölge, geçtiğimiz sezon kuş gribi nedeniyle büyük kayıplar yaşamıştı.

DAHA ÖNCE AYNI YERDE 30 YIL SIKIŞIP KALMIŞTI

A23a, 1986’da Antarktika kıtasından koparak ayrılmış ancak 30 yıl boyunca sıkışıp kalmıştı. 2020’de serbest kalan buzdağı, güçlü okyanus akıntılarıyla kuzeye doğru sürüklenmeye başladı.

Bu tür devasa buzdağlarının oluşması normal olsa da, iklim değişikliği nedeniyle buz raflarının hızla küçüldüğü belirtiliyor. Bilim insanları, 2000 yılından bu yana Antarktika buz raflarının 6 trilyon ton kütle kaybettiğini söylüyor.

Eğer küresel sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 1,5 ila 2 derece üzerine çıkarsa, deniz seviyelerinin 12 metreye kadar yükselebileceği ve geri dönüşü olmayan bir sürece girilebileceği tahmin ediliyor.

TİCARİ GEMİLER İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR MU?

Buzdağının mevcut büyüklüğü nedeniyle ticaret gemileri için büyük bir tehlike arz etmediği belirtiliyor. Ancak gelecekte parçalanarak daha küçük ve tehlikeli buz kütleleri oluşturabileceği konusunda uyarılar var.

Bölgedeki ticari balıkçılık faaliyetlerinin, küçük buz parçalarının oluşturabileceği risk nedeniyle kısıtlanabileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, A23a’nın ne kadar süre burada kalacağını ve okyanus akıntılarının buzdağını tekrar hareket ettirip ettiremeyeceğini yakından takip ediyor.