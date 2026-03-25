Bilim insanları Güneş sistemimizin dışında yaşamın varlığını ortaya koymak için en umut verici yerler olduğuna inanılan 45 ötegezegeni belirledi. Şimdiye dek keşfedilmiş olan 6 binden fazla gezegen içerisinde seçilen bu ötegezegenler James Webb teleskobu gibi dünyanın en güçlü teleskopları tarafından mercek altına alınıp incelenecek.

İDEAL MESAFEDE YÖRÜNGELENMİŞLER

Bilim inanları tarafından aktarılan bilgilere göre seçilen aday gezegenlerin hepsi kayalık yapıya sahipler ve her biri kendi yıldızlarına teorik açıdan sıvı suyun bulunabileceği ideal mesafede yörüngelenmiş durumdalar. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre bu gezegenler içerisinden 24 tanesi yalnızca kayalık değil. Bilgisayar simülasyonları bu 24 gezegende bulut örtüsü, nem ve rüzgar gibi hava sistemlerinin Dünya'ya benzer biçimde var olabileceğini gösteriyor.

BİZE EN YAKINI BELLİ OLDU

Açıklanan listede en dikkat çeken üye diğer gezegenlere kıyasla Dünya'ya en yakın gezegen olan Proxima Centauri b. oldu. Güneş'e en yakın yıldızın yörüngesinde dönen ve kabaca bakıldığında Dünya ile benzer boyutlara sahip bu gezegen Dünya'dan 4,2 ışık yılı uzaklıkta. Yaklaşık 40 trilyon kilometre uzaklıktaki bu gezegene ulaşmak ise Dünya'nın en hızlı uzay aracı olan Voyager 1 ile gitmek bile 75 bin yıl sürüyor. Bu nedenle bilim insanları Proxima Centauri b.'yi atmosferden geçen yıldız ışığını analiz ederek inceleyecek. Proxima Centauri b. kayalık yapısı ve hava olaylarının yanı sıra boyu bakımından da benzerliği ile Dünya için bir ikiz gezegen konumunda olabilecek potansiyeli taşıyor.

DEVASA PROJELER İÇİN YOL HARİTASI

Yapılan çalışmaya ötegezegen ve yaşama rayışı konusunda dünyanın en önde gelen isimlerinden olan Cornell Üniversitesi'nden Profesör Lisa Kaltenegger liderlik etti. Kaltenegger'in dünyaca tanınmış astronom Carl Sagan'ın eski ofisinde çalışıyor olması projeye sembolik bir anlam katıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia misyonu ve NASA verilerinden faydalanan ekip James Webb'den sonra 2027'de fırlatılacak olan Nancy Grace Roman ve 2029'da açılacak Extremely Large Telescope (Aşırı Büyük Teleskop) gibi projeler için yol haritası çıkardı.

Çalışmada eş yazar olan Abigail Bohl ekibin Güneş sistemimizi kıstas aldığını belirtti. Bohl Dünya'nın yaşanabilir olduğunu ve Venüs ile Mars'ın yaşanamaz olduğunu bildiklerini, bunu referans alarak Venüs ve Mas'ın aldığı yıldız enerjisi aralığında kalan ötegezegenler üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti.