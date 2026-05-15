Dün Hürmüz Boğazı'nda yeniden hareketli saatler yaşandı. İran, BAE açıklarında bir gemiye çıkartma yaparak ele geçirdi. Gemi İran limanına çekildi.

Herkesi şaşırtan şey ise, bu geminin kime ait olduğuydu. Gemi, Honduras bayrağı taşıyan ancak Çin tarafından işletilen bir gemiydi. Bu şaşırtıcı olayda şok etkisini yaratan ise, geminin niteliği oldu.

Zira bu gemi normal bir ticari gemi değil. İran'ın ele geçirdiği bir tanker değil, özel olarak hazırlanmış bir "yüzen cephanelik" gemisi. Bu gemiler, gizlice Çinli gemileri korumakla görevli.

BBC'nin duyurduğu ve Reuters'ın da doğruladığı habere göre İran, Çin'in gizli savaş gemisini Trump ve Şi Pekin'de görüşürken ele geçirdi.

ÇİN'İN GİZLİ SAVAŞ GEMİSİ

Gemi takip verileri aracın konumunu en son Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyre'nin kuzeydoğusunda bildirdiğini gösterdi.

Hua Chuan isimli geminin geminin işletmecileri korsan saldırılarına karşı gemileri koruyan güvenlik firmaları için silah depolayan bir cephanelik olarak hizmet verdiğini belirtti.

Bu tip gemiler Kızıldeniz ve Aden Körfezi gibi kritik bölgelerde güvenlik görevlilerinin silah ve mühimmat transferini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor.

Geminin içinde tam olarak ne olduğu veya geminin kimler tarafından kullanıldığı henüz doğrulanmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu hamleyi 'Çin'e gözdağı' olarak yorumlarken, bazıları İran'dan en fazla petrolü alan Çin'in İran'a 'farklı bir yolla' silah göndermiş olabileceğini öne sürdü.

Çin hükümeti yaşanan olaydan sonra henüz açıklama yapmadı.

HİNT GEMİSİNİ BATIRDILAR

Bölgedeki gerilim Hindistan bayraklı Haji Ali gemisine düzenlenen saldırıyla daha da tırmandı.

Umman açıklarında İHA veya füze kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama sonrası batan gemideki on dört mürettebat Umman makamları tarafından kurtarıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaşanan bu olayı "kabul edilemez" şeklinde nitelendirerek sert bir tepki gösterdi.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pekin'de bir araya gelerek Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Şi Cinping "Çin'in boğazın askerileştirilmesine karşı olduğunu açıkça belirtti" ve taraflar enerji akışının sürekliliği için stratejik su yolunun açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İki lider "Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışını desteklemek için açık kalması gerektiği" hususunda ortak bir anlayış benimsedi.