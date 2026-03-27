İngiltere'nin dünyaca ünlü ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, son sayısında ABD-İsrail ittifakı ile İran arasındaki tırmanan savaşı kapağına taşıyarak ezber bozan bir analize imza attı.

Derginin sembolizm yüklü kapağında, parmağında İran bayrağı motifli bir yüzük bulunan dev bir elin dünya haritasını sıkıca kavrayıp büktüğü görülürken, ana başlıkta mevcut tabloda stratejik üstünlüğün sanılanın aksine Tahran yönetimine geçtiği vurgulandı.

Analizde, İran rejiminin ağır kayıplara ve yoğun saldırılara rağmen ayakta kalabilmesinin bile başlı başına bir zafer niteliği taşıdığı ifade edildi.

TRUMP'IN HAMLESİ U DÖNÜŞÜ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Dergi, bölgedeki askeri ve ekonomik dengeleri sarsan gelişmeleri detaylandırırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırı planlarını piyasa baskısı nedeniyle ertelemesini çarpıcı bir "U dönüşü" olarak nitelendirdi.

Pentagon’un 82. Hava İndirme Tümeni’ni bölgeye sevk etme hazırlıklarıyla tansiyonun zirve yaptığı belirtilirken, bu askeri baskının İran içinde zayıflama yaratmak yerine, sertlik yanlısı Devrim Muhafızları’nın kontrolü tamamen ele almasına zemin hazırladığı kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN DURUMU ÖN PLANDA

Küresel piyasaları sarsan en kritik hamle ise Hürmüz Boğazı’nın durumu olarak öne çıktı. Yazıda, boğazın fiilen kapanma noktasına gelmesinin petrol ve doğalgaz sevkiyatını felç ederek dünya enerji piyasaları üzerinde devasa bir baskı oluşturduğu hatırlatıldı.

Bu kaotik ortamda Körfez ülkelerinin de büyük bir ikilem içinde olduğu; bir yandan savaşın yayılmasını istemezken, diğer yandan yaralı ve her zamankinden daha saldırgan bir İran karşısında artan bir endişe taşıdıkları aktarıldı.

The Economist’e göre bu belirsizlik sarmalı, Tahran’ın rakiplerine karşı şaşırtıcı bir stratejik manevra alanı kazanmasıyla sonuçlanmış görünüyor.