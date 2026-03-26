46 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Sara Bareilles, geçtiğimiz 19 Mart tarihinde kırsaldaki evinde gerçekleştirdiği farklı bir keşfi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı, evinde bulunan ve "yıllardır açmayı başaramadığı" küçük beyaz bir kapının kilidini zorlayarak açtı. Bareilles, 925 bin takipçisine canlı olarak aktardığı o anlarda, kapının ardında çürümekte olan hayvan kalıntılarıyla karşılaştı.

BİRDEN FAZLA HAYVAN KLAINTISI BULDU

Paylaşılan görüntülerde Bareilles’ın, içi larvalarla dolu bir kafatası ve parçalanmış vücut bütünlükleri karşısında yaşadığı şok yer aldı. Şarkıcı, ilk incelemelerinde bir rakuna ait olduğunu düşündüğü büyük bir iskeleti kürek yardımıyla dışarı çıkardı. İnceleme devam ettikçe sanatçı, alanda tek bir hayvan değil, "hindi büyüklüğünde" ve "uzun kuyruklu" birden fazla canlının kalıntısının bulunduğunu tespit etti.

Yaşadığı durumu "travmatik" olarak nitelendiren Sara Bareilles, eldivenlerini giyerek kalıntıları tahliye etti. Ünlü isim, hijyen çalışmalarının ardından şu adımları atacağını belirtti: Hayvan kalıntılarını doğaya geri bırakmak. Alanı adaçayı ile tütsüleyerek arındırmak.

SOSYA MEDYA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Kısa sürede viral olan görüntüler, internet kullanıcıları arasında geniş yer buldu. Takipçilerin bir kısmı sanatçının bu durum karşısında sergilediği soğukkanlılığı takdir ederken, bir kısmı ise profesyonel yardım almadan bu işe girişmesini hayretle karşıladıklarını dile getirdi.