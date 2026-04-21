Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan bir proje, geri dönüşüm ve mimarlığı etkileyici bir şekilde bir araya getiriyor. Yerel stüdyo Wallmakers, kullanılmayan nakliye konteynerlerini yeniden değerlendirerek sıra dışı bir restoran tasarladı.

“Petti” adı verilen ve Tamil dilinde “kutu” anlamına gelen yapı, 439 metrekarelik bir alana sahip. Tuticorin’de, sanayi limanına yakın dar bir arazi üzerine konumlanan restoran, bölgede sıkça rastlanan terk edilmiş konteynerlerden ilham alıyor. Projede toplam 12 konteyner kullanıldı. Bu konteynerler uzunlamasına kesilip çelik bir çerçeveye yerleştirilerek zikzak formunda duvarlar oluşturuldu.

ÇELİK VE TOPRAK BİR ARADA KULLANILDI

Yapının dış yüzeyi, sıkıştırılmış topraktan oluşan delikli bir kaplama ile örtüldü. Bu yaklaşım, hem estetik bir görünüm sağladı hem de çeliğin ısı yalıtımını güçlendirdi. Mimarlar, genellikle bir arada kullanılmayan çelik ve toprağı birleştirerek farklı bir yapı dili oluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor.

İŞLEVSEL BİR KULLANIMI VAR

Konteynerler alışılmışın aksine dikey olarak yerleştirilerek iç mekanda daha yüksek bir hacim elde edildi. Yapının kurulumu yalnızca bir hafta sürdü ve ardından beton plakalarla sabitlenerek tek parça haline getirildi. Dama tahtası düzeninde yerleştirilen konteyner parçaları, hem cam açıklıklar hem de ışık boşlukları oluşturarak mekanın doğal ışık almasını sağlıyor. Yapının tasarımı sadece görsel değil, işlevsel avantajlar da sunuyor. Delikli cephe ve boşluklu yerleşim sayesinde iç mekanda doğal hava akışı sağlanıyor, bu da serin bir ortam yaratıyor.

İç tasarımda kırmızı tonlar tercih edilerek metal yüzeylerle güçlü bir kontrast oluşturulmuş. Diyagonal yerleşim sayesinde her bölümde küçük, özel oturma alanları oluşturulmuş.