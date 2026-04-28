Ardahan’ın Posof ilçesinde yetişen ve dünyada nadir görülen türler arasında yer alan coğrafi işaretli "Badele Elması"nda hasat heyecanı yaşanıyor. Hem içi hem de dışı kırmızı rengiyle dikkat çeken bu şifa kaynağı meyve, bu yıl verimiyle çitçinin yüzünü güldürüyor.

ARDAHAN'IN SINIR İLÇESİNDE YETİŞİYOR

Ardahan’ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde, mikroklima iklimin etkisiyle yetişen tescilli içi kırmızı elmalar dalından inmeye başladı. İlçenin 9 farklı köyünde yoğunlaşan üretimde, bazıları 150 yıllık olan asırlık ağaçlardan meyveler büyük bir titizlikle toplanıyor. Deniz seviyesinden yüksekte, temiz havada yetişen elma sadece bu coğrafyaya özgü toprak yapısı ve iklim şartlarında gerçek rengine ulaşıyor.

İÇİNE KIRMIZI DÜŞMESİ İÇİN ÖZELLİKLE BEKLİYORLAR

Üreticiler, elmanın içinin tam olarak kırmızıya bürünmesi için "kırağı" düşmesini beklediklerini aktarıyor. Bu yıl Eylül sonu itibarıyla düşen kırağı ve güneşin etkisiyle elmalar karakteristik rengini ve aromatik tadını kazandı. Hasat edilen meyveler, toplandıktan sonra yaklaşık iki hafta boyunca serin alanlarda dinlendiriliyor, bu süreçte elmanın içindeki antioksidan miktarı zirveye çıkarken, rengi de tam kıvamını alıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İçerdiği yüksek antosiyanin sayesinde "fonksiyonel gıda" sınıfında yer alan Posof elması, özellikle kanser hastaları ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.