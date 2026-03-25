Güney Afrika Cumhuriyeti, devlet yönetimindeki üç temel erki (yasama, yürütme ve yargı) farklı şehirlere dağıtarak dünyada farklı bir idari yapıya sahiptir. Ülkenin anayasal düzenine göre başkentlik görevi Pretoria, Cape Town ve Bloemfontein şehirleri arasında paylaştırılmıştır.

DEVLET 3 MERKEZDE YÜRÜTÜLÜYOR

Güney Afrika’da devletin işleyişi şu üç merkez üzerinden yürütülmektedir:

Pretoria (Yürütme Başkenti): Cumhurbaşkanlığı ofisi ve hükümet kabinesi bu şehirde yer alır. Ülkenin idari merkezidir.

Cape Town (Yasama Başkenti): Güney Afrika Parlamentosu bu şehirde bulunur. Yasama faaliyetleri burada gerçekleştirilir.

Bloemfontein (Yargı Başkenti): Yüksek Temyiz Mahkemesi’ne ev sahipliği yapar. Ülkenin en üst yargı organlarından biridir.

Tarihsel Arka Plan ve 1910 Uzlaşması

Bu yapının temelleri 1910 yılında Güney Afrika Birliği'nin kurulmasına dayanıyor. O dönemde bölgedeki dört ana koloni (Cape, Natal, Transvaal ve Orange River) arasında başkentin konumu üzerine yaşanan rekabet, siyasi bir uzlaşma ile sonuçlandırıldı.

Varılan anlaşma uyarınca; Transvaal kolonisi (Pretoria) yürütme merkezi, Cape kolonisi (Cape Town) yasama merkezi ve Orange River kolonisi (Bloemfontein) yargı merkezi olarak belirlenmiştir. Natal kolonisi ise bu süreçte finansal tazminat aldı.

İKİ ŞEHİR ARASINDA DÜZENLİ OLARAK SEYAHAT EDİYORLAR

Günümüzde bu sistem uyarınca devletin iki ana merkezi olan Pretoria ve Cape Town arasında yaklaşık 1.450 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Bu coğrafi ayrım nedeniyle hükümet üyeleri ve parlamento temsilcileri, yasama ve yürütme faaliyetlerini yürütebilmek için iki şehir arasında düzenli olarak seyahat ediyor.