Türkiye, süper yat üretiminde dünya sahnesindeki güçlü konumunu her geçen yıl daha da pekiştirirken, Antalya Serbest Bölge bakım ve onarım alanındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar, bölgeyi Akdeniz’in en önemli yat merkezlerinden biri haline getirdi.
AKDENİZ'İN YENİ GÖZDESİ
Antalya Serbest Bölge, altyapı yatırımlarının 2021 yılında tamamlanmasının ardından büyük bir dönüşüm yaşadı. Daha önce ağırlıklı olarak üretim faaliyetleriyle öne çıkan bölge, bugün süper yatların bakım ve onarımında da uluslararası bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın birçok ülkesinden lüks yat sahipleri bakım ve onarım için Antalya’yı tercih ederken, Akdeniz çanağında seyreden onlarca yat rotasını bu bölgeye çeviriyor. Bölge, Doğu Akdeniz’in en kapasiteli yat üretim ve bakım merkezlerinden biri konumuna ulaştı.
243 SÜPER YAT BAKIM GÖRDÜ
Bugüne kadar Antalya Serbest Bölge’de toplam 243 süper yatın bakım ve onarımı tamamlandı. Bu süreçte elde edilen gelir ise yaklaşık 150 milyon dolar seviyesine ulaştı.
DEV PROJELER AYNI ANDA YÜRÜTÜLÜYOR
Bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son verilere göre, aralarında “Galaxy” ve “Galaxy Of Happiness” isimli iki özel trimaran yatın da bulunduğu toplam 34 süper yatın bakım ve onarım süreci sürüyor. Dünyada sadece iki adet bulunan bu gümüş renkli trimaranlar, 53 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip.
2016 yılında Letonya’da özel üretim olarak inşa edilip Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılan bu yatların her biri yaklaşık 33 milyon dolar değerinde. Dalgalı denizlerde stabil kalacak şekilde tasarlanan 299 grostonluk yatlar, 30 knot hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık bir aydır Antalya’da bakım görüyor.
Bunun yanı sıra bir iş insanına ait 80 metrelik ultra lüks süper yat da bakım ve onarım için bölgeye getirildi. Karaya alınan bu yat; 1 ana süit, 1 VIP kabin ve 4 misafir kabiniyle toplam 12 kişilik konaklama kapasitesine, ayrıca 19 kişilik mürettebat alanına sahip. 19 bin beygir gücünde 4 motoruyla 30 knot (yaklaşık 55 km/s) hıza ulaşabilen yat; 7 metrelik şelale, cam tabanlı havuz, spa & wellness merkezi, özel tasarım limuzin tender, açılır platformlar, beach club ve helikopter iniş pisti gibi donanımlarıyla dikkat çekiyor.
UZAY MEKİĞİNİ ANDIRAN TASARIM
Bölgede bakım ve üretimi yapılan bazı süper yatlar ise tasarımlarıyla adeta görenleri şaşkına çeviriyor. Özellikle “Galaxy” ve “Galaxy Of Happiness” modelleri, modern çizgileri ve ileri teknoloji donanımlarıyla ilk bakışta bir uzay mekiğini andırıyor.
