ABD’nin, İran ile bir ay süreli ateşkes ilan edilmesini hedeflediği ve bu kapsamda bir anlaşma mekanizması üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Al Arabiya’nın, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna dayandırdığı habere göre, ateşkes planı ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından yürütülüyor.

Haberde, Washington yönetiminin hedefinin bir ay sürecek geçici ateşkes olduğu belirtilirken, İran ile yapılması planlanan anlaşmanın Gazze ve Lübnan’daki mutabakatlara benzerlik taşıdığı ifade edildi. Ateşkes süresi boyunca 15 maddelik kapsamlı bir anlaşmanın müzakere edilmesi planlanıyor.

Al Hadath’ın yine İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında şu başlıklar yer alıyor:

1 - Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması

2 - İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması

3 - İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi

4 - İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması

5 - Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi

6 - Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

7 - UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi

8 - İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi

9 - Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi

10 - Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması

11 - Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi

12 - Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması

13 - İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması

14 - Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi

15 - Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

Söz konusu planla ilgili resmi makamlardan henüz doğrulama yapılmazken, tarafların önümüzdeki süreçte müzakerelere başlayabileceği belirtiliyor.