2009 yılında New York’taki ünlü Macy’s mağazasını geride bırakarak bu unvanı devralan Shinsegae Centum City, küresel perakende sektöründe hem lojistik hem de finansal açıdan erişilmesi zor bir standart oluşturmuş durumda. 16 kat boyunca yaklaşık 700 ayrı mağazaya ev sahipliği yapan kompleks, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda kapsamlı bir sosyal yaşam merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

AVM REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Kompleksin içerisinde yer alan donatılar, merkezin devasa boyutlarını destekler nitelikte bir çeşitlilik sunuyor. Alışveriş alanlarının yanı sıra tesiste sanat galerileri, çok sayıda sinema salonu, buz pisti ve 60 vuruş kapasiteli bir golf antrenman sahası bulunuyor. Ayrıca tesiste geleneksel bir Kore hamamı, ofis kulesi ve dinozor ile korsan temalı halka açık bir park da yer alıyor. Yetkililer, kompleksin tüm birimlerini tam anlamıyla görebilmek için ziyaretçilerin birkaç günlük bir süreye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Shinsegae Centum City, ticari performansı ile de Güney Kore’de bir ilke imza attı. Merkez, ülkede üst üste iki yıl boyunca 2 trilyon won (yaklaşık 1,38 milyar dolar) işlem hacmine ulaşan tek mağaza olma özelliğini taşıyor. Finansal veriler, merkezin hem yerel halk hem de uluslararası turistler için ekonomik bir çekim noktası olmayı sürdürdüğünü kanıtlıyor. Yakın gelecekte bu büyüklükte bir yapının inşa edilmesinin lojistik ve maliyetler açısından düşük bir ihtimal olduğu değerlendirilirken, Shinsegae Centum City'nin dünya liderliği tescilli kalmaya devam ediyor.