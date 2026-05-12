Yaklaşık yedi yıllık bir inşaat sürecinin ardından 27 Haziran 2025 tarihinde tam kapasiteyle hizmete giren devasa yapı, Vatikan’ın iki katı veya 170 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Günlük 300 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip olan istasyon, sadece bir demiryolu durağı değil, aynı zamanda kapsamlı bir ulaşım ve iş merkezi olarak tasarlandı.

İNŞAATINDA 366 BİN TON ÇELİK KULLANILDI

Projenin hazırlık süreci 2011 yılında Çin Demiryolları’nın lojistik analizleriyle başladı. 2018 yılında temeli atılan ve ana çalışmaları 2024 baharında tamamlanan istasyonun inşasında 2 milyon metreküp beton ve 366 bin ton çelik kullanıldı. Toplamda 15 platform ve 29 ray hattına sahip olan merkez, Çin’in ulaşım ağındaki stratejik konumu nedeniyle ülkenin en önemli aktarma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

HAVALİMANI TERMİNALİ KONSEPTİNDE TASARLANDI

Şehrin hemen dışında konumlanan ve doğrudan metro hattı bağlantısı bulunan Chongqing Doğu İstasyonu, mimari yapısı ve büyüklüğü itibarıyla bir havalimanı terminalini andırıyor. İstasyonun en dikkat çekici özelliği, yalnızca yüksek hızlı trenler (YHT) için tasarlanmış olmasıdır. Bu uzmanlaşmış yapısı nedeniyle, geleneksel istasyonlardan daha az platforma sahip olmasına rağmen operasyonel verimliliği yüksek bir merkez olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK HIZLI TRENLERLE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM

Çin hükümetinin kısa mesafeli uçuşlar yerine yüksek hızlı tren hatlarına yaptığı yatırımların bir parçası olan bu istasyondan, ülkenin önemli merkezlerine düzenlenen seferlerin süreleri şu şekildedir:

Pekin ve Şanghay: 6 saat

Wuhan: 3 saat

Wanzhou ve Qianjiang: 1 saat