Daily Express UK'in haberine göre, SKAO'nun toplam ışık toplama alanı bir milyon metrekareyi aşacak. Avustralya ve Güney Afrika'daki tesisler, dünyanın dört bir yanındaki bilimsel kuruluşlar tarafından desteklenecek.

Gözlemevinin teleskopları, farklı radyo frekanslarında gökyüzünü tarayarak evrenin genişlemesi, ilk galaksilerin oluşumu ve dünya dışı yaşam ihtimali gibi konularda çığır açacak araştırmalar yapacak.

MEVCUT TELESKOPLARDAN 100 KAT DAHA HASSAS

197 hareketli antene sahip olacak sistem, günümüz teleskoplarına kıyasla 10 ila 100 kat daha net görüntüler üretecek. En uzak iki anten arasındaki mesafenin yaklaşık 150 kilometre olacağı belirtiliyor.

1990'larda planlanan proje, 2010'ların sonunda geliştirilerek tasarlandı ve 2022'de inşaatına başlandı. Ocak 2024'te Güney Afrika'da inşa edilen ilk prototip SKA-Mid teleskobu, başarılı şekilde ilk ışığını aldı.

BİLİM DÜNYASI HEYECANLA BEKLİYOR

Gözlemevinin gelişim sürecine liderlik eden uzmanlar, SKAO'nun evren anlayışımızı kökten değiştireceğini ve "zamanımızın en temel bilimsel sorularına" yanıt arayacağını belirtiyor.

Ocak ayında İsveç, Londra'daki büyükelçiliğinde düzenlenen törenle SKAO Anlaşması'nı imzalayarak projeye katılım sinyali verdi.

Ekim ayında ise SKAO Genel Direktörü Philip Diamond, "İnşaatla ilgili sözleşmelerin büyük çoğunluğu tamamlandı ve dünya çapında birçok sanayi ve araştırma kuruluşu projeye aktif olarak katkı sağlıyor" dedi.

Kasım ayında Almanya resmi olarak SKAO üyesi olurken, Hindistan da gözlemeviyle olan iş birliğini duyurdu.