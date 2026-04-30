Güney Kore'nin Yeongdong bölgesinde yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda, yaklaşık 104,5 milyon ton değerinde devasa bir illit rezervine ulaşıldı. Bu keşif, en yakın rakibi olan Çin'in 5 milyon tonluk rezervini 20'ye katlayarak küresel maden piyasasındaki dengeleri değiştirdi. İlaçtan pil teknolojisine, petrol çıkarımından tarıma kadar geniş bir yelpazede kullanılan mineralin, bölgeyi stratejik bir hammadde merkezi haline getirmesi bekleniyor.

STRATEJİK SEKTÖRLERİN YENİ GÖZDESİ

Mika ile yapısal benzerlik gösteren illit, 600 santigrat dereceye kadar dayanıklılığı ve ağır metalleri emme yeteneğiyle sanayide kritik bir rol oynuyor. Diğer kil minerallerinin aksine nemlendiğinde genişlemeyen ve boyutsal kararlılığını koruyan mineral; sondaj sıvılarında, kağıt üretiminde, boya sanayisinde ve kozmetik ürünlerinde temel dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Bu özellikler, illiti endüstriyel üretim süreçlerinde vazgeçilmez bir hammaddeye dönüştürüyor.

PİL TEKNOLOJİSİNDE YENİ DÖNEM

Yeongdong'dan çıkarılan illit, lityum iyon pillerin yerini alması beklenen katı hal pilleri için test edilmeye başlandı. 2024 yılında yayımlanan bilimsel çalışmalar, bu mineralin elektrolitlerde dolgu maddesi olarak kullanıldığında yüksek performans sergilediğini ortaya koydu. Tamamen katı haldeki pillerin güvenliğini artırma ve enerji yoğunluğunu yükseltme potansiyeli, illit yatağının değerini geleneksel pazarların ötesine taşıyor.

Rezervin ticari olarak işlenebilmesi için öğütme, ağartma ve asit liçleme gibi karmaşık kimyasal işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Bu işlemler sonucunda izole edilen potasyum ve alüminyum bileşenleri, farklı sanayi kollarının ihtiyacını karşılıyor. Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra, bölgedeki illit saunaları ve sağlık merkezleri sayesinde Yeongdong'un önemli bir turizm merkezine dönüştüğü bildirildi.