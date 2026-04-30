“Dünyanın en büyük stadyumu” denildiğinde akla ilk gelen yapı, Kuzey Kore’de bulunan Rungrado 1 May Day Stadium oluyor. 1989 yılından bu yana dünyanın en büyük stadyumu olarak gösterilen yapı, 114 bin kişilik kapasitesine sahip. Yukarıdan bakıldığında manolya çiçeğini andıran mimarisiyle öne çıkan stadyum, yalnızca büyüklüğüyle değil kullanım amacıyla da farklılaşıyor.

FUTBOLDAN ÇOK GÖSTERİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Rungrado Stadyumu her ne kadar futbol stadyumu olarak bilinse de, asıl işlevi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak. Özellikle Arirang gösterileri sırasında binlerce kişi aynı anda sahne alıyor, tribünlerde yapılan kart gösterileriyle dev görseller oluşturuluyor. Bu etkinliklerde stadyumun kapasitesi neredeyse tamamen kullanılıyor.

KAPASİTE KADAR KULLANIM DA ÖNEMLİ

Günümüzde stadyumların büyüklüğü yalnızca kapasiteyle ölçülmüyor. Düzenli kullanım, güvenlik standartları ve uluslararası organizasyonlara uygunluk da önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu noktada Hindistan’daki Narendra Modi Stadium öne çıkıyor. 132 bin seyirci kapasitesine sahip olan tesis, aktif spor etkinlikleri için kullanılan en büyük stadyumlar arasında gösteriliyor.

Avrupa’da uzun yıllar büyük stadyumlar arasında yer alan Camp Nou da yenilenme süreciyle birlikte kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ise Atatürk Olimpiyat Stadı, 76 bini aşan kapasitesiyle öne çıkan yapılar arasında bulunuyor.