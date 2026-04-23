Çin, altyapı devriminde çıtayı ulaşılması güç bir noktaya taşıyarak dünyanın en büyük yüksek hızlı tren merkezi olan Chongqing East istasyonunu tamamladı.

Yaklaşık 1,22 milyon metrekarelik devasa bir alanı kaplayan bu merkez, New York’taki ünlü Grand Central Terminali’nden tam 6 kat, Avrupa’nın en büyüğü Leipzig istasyonundan ise 15 kat daha büyük bir yüz ölçümüne sahip. Bu dev tesis yaklaşık 170 futbol sahası büyüklüğünde bir araziyi kaplıyor.

Bu devasa istasyon, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Çin’in son 30 yıldır yürüttüğü büyük altyapı misyonunun en görkemli sembolü olarak görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin iki katı uzunluğunda otoyol ağına ve 50 bin kilometreyi aşan dünyanın en geniş yüksek hızlı tren hattına sahip olan Çin, bu hamlesiyle teknolojik ve ekonomik gücünü tüm dünyaya sergiliyor.

Proje aynı zamanda, ülkenin batısındaki yoksul bölgeleri gelişmiş doğu kıyılarına bağlayarak ekonomik eşitsizliği gidermeyi hedefleyen "Yoksullukla Savaş" stratejisinin de kritik bir parçasını oluşturuyor.

Uzmanlar, Çin’in bu tür mega projelerle hem halkının ihtiyaçlarını karşıladığını hem de Batılı ülkelerin artık hayata geçirmekte zorlandığı devasa mühendislik işlerini başarabileceğini kanıtladığını belirtiyor. Kuşak ve Yol Girişimi’nin de bir parçası olan bu yatırımlar, bölgedeki ticari bağları güçlendirirken Çin’in küresel nüfuzunu da pekiştiriyor.