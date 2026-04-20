Enerji dünyası, lojistik sınırları zorlayan devasa bir mühendislik projesine odaklanmış durumda. Colorado merkezli girişim Radia, 2017 yılından bu yana gizlilikle yürüttüğü WindRunner projesiyle havacılık tarihinin en büyük uçağını inşa etmeye hazırlanıyor. 108 metre uzunluğundaki bu dev uçak, karasal rüzgar enerjisinin önündeki en büyük fiziksel engeli aşmayı hedefliyor: Dev türbin kanatlarının nakliyesi.

LOJİSTİK DARBOĞAZ

Futura Sciences'ın aktardığı bilgilere göre, günümüzde rüzgar enerjisinden elde edilen verimi artırmanın yolu, daha büyük türbin kanatları kullanmaktan geçiyor. Ancak modern türbin kanatlarının uzunluğu 90 metreyi aşarken, karayollarındaki köprü yükseklikleri ve dar virajlar bu parçaların taşınmasını imkansız kılıyor. Bu durum, karasal rüzgar santrallerini verimlilik açısından kısıtlı boyutlara mahkum ediyor.

Radia CEO’su Mark Lundstrom, bu kısıtlamayı aşmanın ekonomik getirisini şu şekilde ifade etti:

"Deniz üstü türbinlerin boyutlarını karaya taşıyabildiğimizde, enerji kapasitesini üç katına çıkarırken maliyetleri üçte bir oranında düşürmek mümkün olacak."

İÇİNE YOLCU BİNMEYECEK

WindRunner, kargo kapasitesinden ziyade hacim odaklı bir tasarıma sahip. 7.700 metreküp hacmindeki kargo bölümü, yaklaşık üç olimpik yüzme havuzunu içine alacak kadar geniş. Uçağın diğer öne çıkan teknik özellikleri ise şöyle:

108 metrelik uzunluğuyla Amerikan futbol sahasından daha uzun.

Gelişmiş iniş takımları ve devasa lastikleri sayesinde, asfalt piste ihtiyaç duymadan rüzgar santrali inşaat alanlarındaki toprak zeminlere iniş yapabilecek.

90 metreden uzun türbin kanatlarını tek parça halinde taşıyabilecek tek hava aracı.

KARBON AYAK İZİ VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Proje, jet yakıtı kullanımı nedeniyle çevresel eleştirilerle karşılaşsa da Radia yetkilileri nakliyenin toplam karbon ayak izindeki payının sadece %7 olduğunu vurguladı. Uzun vadede uçağın Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile çalıştırılması hedefleniyor.

Şirket, rüzgar enerjisine yönelik teşviklerin değişebileceği politik risklere karşı stratejik bir hamle yaparak kullanım alanını genişletti. Mayıs 2025'te ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma, WindRunner'ın sadece enerji sektöründe değil; askeri araçların, helikopterlerin ve savaş uçaklarının parçalanmadan taşınmasında da kullanılacağını gösteriyor.

2029 HEDEFİ

Dünyanın en büyük uçağı unvanını alan Antonov An-225'in harpta yok edilmesinin ardından oluşan boşluğu doldurmaya aday olan WindRunner’ın, ilk uçuşunu 2029 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.