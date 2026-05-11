Arizona çölünde 10 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan tesis, II. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'ndan kalma binden fazla uçağın yanı sıra modern döneme ait çok sayıda hizmet dışı bırakılmış hava aracına ev sahipliği yapıyor. Toplam değeri 34 milyar dolar olarak hesaplanan bu envanter, sadece bir depolama alanı değil, ABD ordusu için aktif bir lojistik ve restorasyon merkezi işlevi görüyor.

YILDA 500 MİLYON DOLAR TASARRUF

309. Havacılık ve Uzay Bakım ve Yenileme Grubu tarafından yönetilen üste, yaklaşık 800 kişilik sivil ve askeri personel görev yapıyor. Tesisteki temel operasyonlar; mevcut hava filosunu desteklemek için yedek parça temini, uçak restorasyonu ve motor bakımı üzerine yoğunlaşıyor. Hizmet dışı bırakılmış uçaklardan geri kazanılan parçaların kullanımı sayesinde ABD ordusunun her yıl yaklaşık 500 milyon dolar tasarruf sağladığı belirtiliyor.

ARİZONA ÇÖLÜNÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Depolama alanı için Arizona ikliminin seçilme nedeni, bölgedeki düşük nem oranı ve sert çöl toprağı olarak açıklanıyor. Kuru hava, metal gövdelerdeki korozyon ve paslanmayı en aza indirerek 60-70 yıllık uçakların bile yapısal bütünlüğünü korumasına olanak tanıyor. Yoğun toprak yapısı ise ek pist inşaatına gerek kalmadan devasa uçakların güvenle park edilmesine imkan sağlıyor.

Üstteki uçakların büyük bir kısmı ömrünü tamamlamış "hayalet uçaklar" olarak nitelendirilse de, tesisin operasyonel gücü bu araçları gerektiğinde yeniden modernize edebilme kabiliyetine dayanıyor. Stratejik ihtiyaçlar doğrultusunda bazı uçaklar restore edilerek tekrar uçuşa hazır hale getirilirken, geri kalan envanter ya müze parçası olarak ayrılıyor ya da parça sökümüne tabi tutularak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.