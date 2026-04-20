Dünyanın en tanınmış 80 lokasyonundaki yüzlerce manzaranın piksel düzeyinde analiz edildiği araştırmada, Lizbon’un kentsel dokusunda 2,6 milyondan fazla benzersiz renk tonu tespit edildi. Uzmanlar; şehir silüetleri, mimari yapılar ve mahallelerden alınan yüksek çözünürlüklü fotoğrafları özel bir renk analiz aracıyla tarayarak genel bir "parlaklık puanı" hesapladı.

LİZBON’UN RENK ÇEŞİTLİLİĞİ TESCİLLENDİ

Lizbon’un birinciliğinde, tarihi binaların pastel tonları ile şehrin simgesi haline gelen ve "azulejo" olarak adlandırılan desenli çinilerin etkisi vurgulandı. Analizde, şehrin dar sokaklarında faaliyet gösteren geleneksel sarı tramvayların ve kiremit çatı yapılarının renk doygunluğunu artıran temel unsurlar olduğu belirtildi. Araştırmacılar, en yüksek renk çeşitliliğinin Miradouro da Senhora do Monte gözlem güvertesinden çekilen panoramik fotoğraflarda görüldüğünü saptadı.

İLK ÜÇTE İKİ PORTEKİZ ŞEHRİ

Toplam 30 şehrin girdiği nihai sıralamada, ilk üç basamağın ikisinde Portekiz şehirleri yer aldı. Lizbon’un ardından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur ikinci, Portekiz’in bir diğer önemli kenti Porto ise üçüncü oldu. Değerlendirmede fotoğrafların filtresiz ve parlak gün ışığında çekilmiş olması kriterine özellikle dikkat edildiği bildirildi.

DÜNYANIN EN CANLI 10 ŞEHRİ

Araştırma sonucunda belirlenen ve renk çeşitliliği en yüksek ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı: