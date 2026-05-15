Bayern Münih'ten aldığı yıllık 11.1 milyon euroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan kalecisi olan Manuel Neuer, kulübüyle sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Futbola devam edip etmeyeceği merak konusu olan 40 yaşındaki efsane, 2027 yılına kadar 'devam' dedi.

ULREICH DE İMZAYI ATTI

Öte yandan Bavyera ekibi, Neuer'in yedekleri arasında yer alan 37 yaşındaki Sven Ulreich'in de sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jonas Urbig'in de yer aldığı, kendini kanıtlamış kaleci kadrosunda Manuel Neuer ve Sven Ulreich ile sözleşmeler 2027 yılına kadar uzatıldı" denildi.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KALECİLERDEN

Schalke altyapısından yetişen ve 2011'de Bayern Münih'e transfer olan Manuel Neuer, 15 yıldır aralıksız şekilde Bavyera devinin formasını terletiyor.

Çizgideki kurtarışlarının yanı sıra el ve ayakla oyun kurma becerisiyle de eşsiz bir yeteneğe sahip olan 40 yaşındaki Neuer, tarihin en iyi kalecileri arasında yer alıyor.

Bayern Münih adına 597 karşılaşmaya çıkan deneyimli eldiven, bu müsabakalarda 498 gol yerken 269 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.