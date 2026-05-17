Essay Humanizer tarafından yayımlanan rapora göre, Forbes'un 2026 yılı listesinde yer alan 3 bin 184 milyarder analiz edildi. Araştırma sonuçları, küresel milyarderlerin yüzde 45,38’inin sadece en üstteki ilk 100 üniversiteden mezun olduğunu gösterdi. Bu yoğunlaşmanın ilk 10 okulda daha da belirginleştiği ve ilk 100'deki milyarder mezunların yüzde 36’sının bu zirvedeki kurumlardan çıktığı saptandı.

HARVARD MEZUNLARININ SERVETİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Harvard Üniversitesi, 134 milyarder mezunu ile listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada 86 milyarder ile Stanford Üniversitesi bulunurken, üçüncülüğü 63 milyarder ile Pennsylvania Üniversitesi elde etti.

Harvard mezunu milyarderlerin toplam servetinin 1,235 trilyon dolara ulaştığı bildirildi. Bu tutar, dünyadaki toplam milyarder servetinin yaklaşık yüzde 9’una tekabül ediyor. Stanford ve Pennsylvania üniversiteleri de mezunlarının toplam serveti 1 trilyon dolar barajını aşan diğer iki kurum olarak kayıtlara geçti.

ÇİN ÜNİVERSİTELERİ ÜST SIRALARA YÜKSELDİ

Raporda, milyarder yetiştiren üniversitelerin yüzde 51,43’ünün ABD ve Çin'de konumlandığı belirtildi. ABD liderliğini korurken, Çin üniversitelerinin teknoloji ve girişimcilik alanındaki hamleleriyle üst sıralara tırmandığı gözlemlendi.

Zhejiang Üniversitesi 36 milyarder mezunla küresel listede beşinci sıraya yerleşerek Çin’in en fazla milyarder yetiştiren okulu oldu. Tsinghua, Pekin ve Shanghai Jiao Tong üniversiteleri de üst sıralarda yer bulurken; PDD Holdings kurucusu Colin Huang ile DeepSeek yöneticisi Liang Wenfeng bu okulların öne çıkan mezunları arasında gösterildi.

EN ÇOK MİLYARDER ÇIKARAN BÖLÜMLER BELLİ OLDU

Milyarderlerin eğitim gördüğü alanlar incelendiğinde, işletme ve ekonomi bölümlerinin açık ara önde olduğu görüldü. Milyarderlerin yüzde 35’inden fazlasının işletme, finans veya ekonomi temelli disiplinlerden mezun olduğu anlaşıldı.

Mühendislik eğitimi alanlar yüzde 13,63 ile ikinci sırada yer alırken, bilgisayar bilimleri mezunlarının payı yüzde 4,3 seviyesinde kaldı. Rapor, mühendislik eğitimi alan milyarderlerin büyük bir kısmının kariyerlerinin devamında işletme yönetimi üzerine yüksek lisans yaptığını da ortaya koydu.