Dünyada ilk kez 5 trilyon dolarlık değere ulaşan ve en değerli şirketi olan Nvidia, yapay zeka altyapısına yönelik artan talebi karşılamak amacıyla yarı iletken sektörünün güçlü oyuncularından Marvell Technology’ye 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Duyurunun ardından Marvell hisseleri borsada yüzde 11’in üzerinde yükseliş kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

Yapılan anlaşma, Marvell’ı doğrudan Nvidia’nın geniş yapay zeka ekosistemine entegre ederek müşterilerin bu altyapı üzerinde çalışmasını kolaylaştıracak. İki dev şirket, yatırıma ek olarak "silikon fotoniks" (ışık tabanlı veri iletimi) teknolojisi üzerinde de güçlerini birleştirecek.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çıkarım aşamasında kırılma noktasına ulaşıldı. Token üretim talebi hızla artıyor ve dünya adeta 'yapay zeka fabrikaları' kurmak için yarışıyor. Marvell ile birlikte, müşterilerimizin Nvidia’nın altyapı ekosisteminden yararlanarak özel yapay zeka bilişim sistemlerini ölçeklendirmelerine olanak sağlıyoruz."

NVIDIA'DAN 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SERİSİ

Bu hamle, Nvidia’nın son aylarda teknoloji şirketlerine yönelik gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık yatırımlar zincirinin son halkası oldu. Şirket daha önce Synopsys, CoreWeave, Coherent ve Lumentum gibi kritik firmalara benzer meblağlarda yatırımlar yapmıştı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde yapay zeka bulut şirketi Nebius Group’a 2 milyar dolar yatırım yapan Nvidia, Avrupa’nın en büyük veri merkezlerinden birinin inşasına destek vereceğini duyurmuştu.

YAPAY ZEKA YARIŞININ KAZANANLARI

Büyük dil modellerinin temel taşı olan grafik işlem birimleri (GPU) sayesinde Wall Street’teki yapay zeka rüzgarından en çok faydalanan isim olan Nvidia, bu yatırımlarla sektördeki yerini sağlama alıyor.

Marvell da bu yarışın bir diğer önemli galibi konumunda. Şirket, yapay zeka talebindeki artışla birlikte 2027 yılına kadar gelir büyümesinin hızlanacağını öngören güçlü bir rapor yayımlamış ve bu ay içinde hisselerinde ciddi bir ivme yakalamıştı.

Marvell CEO’su Matt Murphy, ortaklığa ilişkin olarak, "Nvidia ile genişleyen iş birliğimiz; yüksek hızlı bağlantı, optik ara bağlantı ve hızlandırılmış altyapının yapay zekayı ölçeklendirmedeki artan önemini yansıtıyor," değerlendirmesinde bulundu.