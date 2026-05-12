Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından yayımlanan 2026 Küresel Huzur Endeksi raporu, dünya genelindeki güvenlik ve istikrar dengelerini ortaya koydu. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda İzlanda, 18 yıldır sürdürdüğü "dünyanın en huzurlu ülkesi" unvanını bu yıl da koruyarak listenin ilk sırasındaki yerini perçinledi.

TOPLUMSAL GÜVENLİK YÜKSEK

İzlanda’nın zirvedeki yerini korumasında; toplumsal güvenliğin yüksekliği, düşük suç oranları ve ordusuz bir yapıya sahip olması temel belirleyiciler oldu. Toplumsal eşitliğin ve ekonomik adaletin güçlü olduğu ülkede, iç çatışma riskinin minimum seviyede kalması İzlanda'yı listenin değişmez lideri haline getirdi.

İZLANDA'YI İRLANDA TAKİP ETTİ

Endekste İzlanda'yı, askeri tarafsızlık politikalarıyla bilinen İrlanda ve coğrafi izolasyonuyla güvenli bir liman oluşturan Yeni Zelanda takip etti. Avrupa kıtası, genel ortalamada dünyanın en huzurlu bölgesi olma özelliğini sürdürürken Avusturya ve İsviçre de ilk beş içerisindeki yerlerini korudu.

Huzur endeksi belirlenirken şu üç temel alan baz alındı:

Devam eden yerel ve uluslararası çatışmaların düzeyi

Toplumdaki güvenlik ve emniyet durumu

Militarizasyon (askerileşme) derecesi

MUTLULUK VE HUZUR AYRIMI YAPILDI

Rapor, "huzur" ve "mutluluk" kavramları arasındaki farkı da verilerle destekledi. Finlandiya, sosyal destekler ve yaşam kalitesiyle Dünya Mutluluk Raporu’nun zirvesinde yer alırken; İzlanda şiddetsizlik, silahsızlanma ve düşük suç oranları gibi güvenlik odaklı kriterlerle huzur sıralamasında dünya liderliğini elinde tuttu.