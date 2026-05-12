Yunanistan’ın en büyük adası olan Girit’in güneybatısında yer alan Elafonisi Plajı, uluslararası turizm platformunun son anketinde dünyanın en iyi ikinci, Avrupa’nın ise birinci plajı seçildi. Kristal berraklığındaki suları ve nadir görülen pembe kumuyla dikkat çeken bölge, doğal güzelliğiyle dünya çapındaki gezginlerin odak noktası haline geldi.

PEMBE RENK BİYOLOJİK BİR SÜRECE İŞARET EDİYOR

Elafonisi’yi diğer sahil şeritlerinden ayıran en belirgin özellik olan pembe kumlar, biyolojik bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bilimsel verilere göre bu renk, omurgasız ve yumuşak vücutlu canlılar olan molluskların (yumuşakçalar) geride bıraktığı kabuklardan kaynaklanıyor.

Dünya genelinde 85 binden fazla türü bulunan bu canlılar, yaşam döngülerini tamamladıklarında geride bıraktıkları kabuklar zamanla parçalanarak kıyıdaki kumla karışıyor. Bu doğal etkileşim, plaja dünya çapında ün kazandıran ikonik pembe görünümü kazandırıyor.

ZİYARETÇİLERE "BEKLENTİYİ DENGELEYİN" UYARISI

Popülerliğinin artmasıyla birlikte Elafonisi, yoğun turist akınıyla karşı karşıya kalmış durumda. 16 binden fazla değerlendirme sonucunda 5 üzerinden 4.4 puan alan plaj için hazırlanan resmi rehberlerde, ziyaretçilerin "beklentilerini dengelemesi" gerektiği vurgulanıyor.

Haberde öne çıkan tavsiyeler şunlar:

Kalabalıktan kaçınmak ve yer bulabilmek için sabah 08:00 ile 11:00 saatleri arasının tercih edilmesi öneriliyor.

Plajın hemen yanındaki koruma altındaki sedir ağacı rezervlerinin alternatif bir rota olduğu belirtiliyor.

Pembe rengin yoğunluğunun mevsime ve deniz koşullarına göre farklılık gösterebileceği hatırlatılıyor.