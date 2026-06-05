Uluslararası bir sokak lezzetleri değerlendirmesi, dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan tatları bir araya getirerek sokak yemeği kültürünün ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Asya’dan Avrupa’ya, Latin Amerika’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan geniş yelpazede birçok ikonik lezzet listede yer aldı. Türkiye’den de sevilen geleneksel tatlar dikkat çekti.

Siomay

Endonezya mutfağına ait olan Siomay, buharda pişirilen balık köftelerinin fıstık sosuyla servis edilmesiyle hazırlanan bir sokak lezzetidir. Güneydoğu Asya sokaklarında sıkça tüketilen popüler bir tattır.

Batagor

Yine Endonezya mutfağından Batagor, kızartılmış balık köfteleriyle hazırlanır ve genellikle yoğun fıstık sosuyla birlikte sunulur. Sokak yemeği kültürünün sevilen örneklerinden biridir.

Pastel de nata

Portekiz mutfağının ünlü tatlısı Pastel de nata, yumurtalı krem dolgusu ve hafif çıtır hamuruyla özellikle sokak fırınlarında ve pastanelerde sıkça satılır.

Guotie

Kuzey Çin’e özgü Guotie, tabanı çıtır şekilde kızartılıp üst kısmı buharda pişirilen mantı türüdür. Genellikle et ve sebze dolgularıyla hazırlanır.

Roti canai

Güneydoğu Asya’da özellikle Malezya ve Singapur’da yaygın olan Roti canai, kat kat açılan hamurun tavada pişirilmesiyle hazırlanır ve farklı soslarla tüketilir.

Taco

Meksika mutfağının en bilinen sokak lezzetlerinden Taco, tortilla ekmeğinin içine et, sebze ve çeşitli sosların eklenmesiyle hazırlanır ve elde yenir.

Crepe

Fransa kökenli Crepe, ince hamurdan yapılan ve hem tatlı hem tuzlu olarak servis edilebilen bir sokak lezzetidir. Meyve, çikolata veya peynir gibi çeşitli malzemelerle zenginleştirilir.

Carnitas

Meksika mutfağının bir diğer lezzeti Carnitas, domuz etinin yavaş pişirilerek yumuşak hale getirilmesiyle hazırlanır ve sokak yemeklerinde sıkça kullanılır.

Banh mi

Vietnam mutfağının ünlü sandviçi Banh mi, çıtır baget ekmeği içine et, sebze ve sosların eklenmesiyle hazırlanır. Sokaklarda hızlı tüketilen popüler bir yemektir.

Pierogi

Doğu Avrupa mutfağından Pierogi, farklı iç harçlarla doldurulan hamur işidir. Haşlanarak veya kızartılarak servis edilebilir.

Maraş dondurması

Türkiye’nin Kahramanmaraş iline özgü Maraş dondurması, keçi sütü ve salep ile hazırlanan, kendine özgü uzayan kıvamıyla bilinen geleneksel bir tatlıdır.

Döner kebap

Bursa kökenli Döner kebap, baharatlarla marine edilen etin dik şişte pişirilmesiyle hazırlanır ve Türk sokak lezzetlerinin en bilinenlerinden biridir.

Lahmacun

Gaziantep mutfağına ait Lahmacun, ince açılmış hamurun üzerine kıymalı ve baharatlı harç konularak taş fırında pişirilmesiyle yapılır.

Tantuni

Mersin’e özgü Tantuni, ince doğranmış etin baharatlarla kavrulup lavaş içine sarılmasıyla hazırlanan bir sokak yemeğidir.