Dünya genelindeki üniversitelerin akademik performanslarını ölçen en saygın kuruluşlardan biri olan QS, 2026 yılına ilişkin branş bazlı verilerini paylaştı. Akademik itibar, işveren görüşleri, araştırma etkisi ve küresel ortaklıklar gibi temel kriterlerin baz alındığı listede, küresel işletme eğitimi hiyerarşisinde dikkat çekici değişimler yaşandı.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Yeni yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yıllarda listenin başında yer alan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ikinci sıraya gerilerken, Harvard University dünyanın en iyi işletme ve yönetim okulu olarak ilk sıraya yerleşti. Stanford University ise üçünçü sıradaki yerini koruyarak podyumu tamamladı.

İLK 10'DAKİ KÜRESEL DAĞILIM

QS 2026 İşletme ve Yönetim Çalışmaları sıralamasında ilk 10 basamakta yer alan kurumlar şu şekilde tescillendi:



10. Bocconi University

9. University of Pennsylvania

8. NUS

7. London Business School

6. University of Oxford

5. University of Cambridge

4. INSEAD

3. Stanford University

2. MIT

1. Harvard University

AKADEMİK VE SEKTÖREL VERİLER ESAS ALINDI

Sıralama sonuçları; üniversitelerin iş dünyasındaki itibarı, mezunların istihdam edilebilirlik oranları ve bilimsel makalelerin uluslararası düzeydeki atıf sayıları incelenerek oluşturuldu. Özellikle Avrupa ve Asya merkezli üniversitelerin ilk 10 içerisindeki varlığını sürdürmesi, işletme eğitimindeki küresel rekabetin arttığını ortaya koydu.