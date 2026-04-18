Hindistan’a bağlı Kuzey Sentinel Adası’nda binlerce yıldır dış dünyadan tamamen izole yaşayan Sentinelese kabilesiyle temas kurmaya çalışan ABD’li YouTuber Mykhailo Viktorovych Polyakov hakkında yürütülen soruşturmada kritik bir viraja girildi.

Mart 2025’te yasaklı bölgeye gizlice sızarak kabile üyelerini görüntülemeye çalışan Polyakov, Hindistan yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yetkililer, sanığın 29 Nisan tarihinde başkent Port Blair’de yeniden hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

BİR SAATLİK TEMAS BAŞINI YAKTI

Polis kayıtlarına göre Polyakov, dış dünyayla hiçbir teması bulunmayan kabilenin yaşadığı adaya ulaşmak için günler süren detaylı bir plan hazırladı. Bölgeye ulaştıktan sonra yaklaşık bir saat adada kalan YouTuber’ın, yerlilerin dikkatini çekmek için düdük çaldığı, ardından sahile kola ve hindistan cevizi bırakarak ayrıldığı tespit edildi.

Bölgedeki balıkçıların ihbarı üzerine gözaltına alınan Polyakov’un eylemi, hem kabilenin bağışıklık sistemi olmayan dış hastalıklara maruz kalma riskini hem de yerli halkın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı gerekçesiyle uluslararası tepkilere neden oldu.

ÜÇ DENİZ MİLİNDEN FAZLA YAKLAŞMAK YASAK

Hindistan yasaları, antik topluluğu kültürel tehditlerden ve modern hastalıklardan korumak amacıyla Kuzey Sentinel Adası çevresine üç deniz milinden fazla yaklaşılmasını kesinlikle yasaklıyor.

Yerli halkların haklarını savunan Survival International örgütü, Polyakov’un girişimini "sorumsuzluk ve aptallık" olarak nitelendirerek, Sentinelese halkının dış dünyadan uzak kalma iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Bu olay, 2018 yılında benzer şekilde adaya giren ve kabile üyeleri tarafından öldürülen ABD’li misyoner John Allen Chau vakasını yeniden gündeme getirirken, uzmanlar bu tür izinsiz girişimlerin her iki taraf için de ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusundaki uyarılarını yineledi.