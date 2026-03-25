Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılması, küresel enerji piyasalarında büyük bir sarsıntıya yol açarken, dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’ı petrol krizinin eşiğine getirdi.

İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılar ve sevkiyat rotalarının engellenmesiyle dünya genelinde petrol arzı hızla düşerken, enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını bu rota üzerinden sağlayan Hindistan hükümeti, ülkede yalnızca bir aylık yakıt rezervi kaldığını resmen duyurdu.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla fitili ateşlenen süreç, Tahran yönetiminin dünya petrol arzının yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararıyla tam teşekküllü bir küresel krize dönüştü.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Brent petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar sınırını aşmasıyla birlikte tedarik zincirleri kopma noktasına geldi. 1,4 milyarlık nüfusuyla bu dar boğazdan en sert etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan’da, stokların tükenme noktasına gelmesi halkı sokağa döktü.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Ülkenin dört bir yanındaki akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşurken; Tamil Nadu, Delhi ve Mumbai gibi metropollerde panik havası hakim oldu.

Fiyatların daha da yükseleceği veya yakıtın tamamen tükeneceği endişesiyle istasyonlara akın eden binlerce kişi, bidonlar ve pet şişelerle yakıt alabilmek için izdihama yol açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın bir damla yakıt için birbirini ezme noktasına geldiği ve kaosun her geçen saat derinleştiği gözleniyor.