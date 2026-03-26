Uluslararası gezginlerin katılımıyla gerçekleştirilen yeni bir anket, dünyanın "en kibar" ve "en misafirperver" ülkelerini belirledi. Doğal güzellikleri kadar halkının saygılı davranışlarıyla da ünlü olan Japonya açık ara farkla altın madalyanın sahibi olurken; Avrupa kıtasından sadece Birleşik Krallık ilk üçe girmeyi başarabildi.

Amerikan finans şirketi Remitly'nin, 26 farklı ülkeden binlerce katılımcının hem kendi ülkelerindeki hem de ziyaret ettikleri destinasyonlardaki nezaket algılarını ölçtüğü anketin öne çıkan bulguları şunlar:

Lider: Japonya (%35,5)

Ankete katılanların üçte birinden fazlasının ilk tercihi olan Japonya, nezaket kategorisinde ezici bir üstünlük sağladı. Rapor, Japonya'nın bu başarısının tesadüf değil, köklü bir eğitim sisteminin ve ulusal zihniyetin sonucu olduğunun altını çiziyor.

Japonya'da nezaket ve saygı sadece evde değil, okullarda erken yaşlardan itibaren müfredatın bir parçası olarak öğretiliyor. Bireysel rahatlığın yerine toplumsal görgü kuralları ve başkalarına saygı ön plana çıkarılıyor. Öğrencilerin derslerden sonra kendi sınıflarını temizlemeleri ve öğle yemeklerini kendileri hazırlamaları bu disiplinin bir parçası.

Ülkeyi ziyaret eden turistler, basit bir market alışverişinde bile satış görevlilerinin abartılı nezaketiyle karşılaşıyor. Havayolu ve tren çalışanlarının en ufak bir gecikme için bile eğilerek özür dilemesi standart bir prosedür. Rapora göre, Japonya'dan kendi ülkelerine dönen turistler genellikle kendi yerel gerçeklikleriyle sert bir "kültür şoku" yaşıyorlar.

Kanada (%13,5)

Oyların yüzde 13,5'ini alarak ikinci sıraya yerleşen Kanada, genellikle misafirperver ve dost canlısı olarak tanımlanıyor. Anket sonuçları; Kanadalıların yabancılara karşı genel olarak sıcak tavrını ve ülkenin sunduğu iyi çalışma koşullarının yarattığı olumlu sosyal atmosferi övüyor.

Birleşik Krallık (%6,23)

Podyumun üçüncü ve Avrupa'nın tek basamağı olan Birleşik Krallık, oyların yüzde 6,23'ünü aldı. Raporu yayımlayan Time Out dergisi, hem Kanada'nın hem de Birleşik Krallık'ın günlük hayatta "lütfen" ve "teşekkür ederim" kelimelerini dünyada en çok kullanan uluslar arasında olduğuna dikkat çekiyor.

İlk 10'un Geri Kalanı

Kuzey yarımküre ülkelerinin genel olarak iyi performans gösterdiği sıralamanın ilk on listesi şu şekilde tamamlandı:

Çin

Almanya

Filipinler

İsveç

Danimarka

Finlandiya

Güney Afrika: İlk on arasında yer almayı başaran tek güney yarımküre ülkesi oldu.